L'esperienza sulla panchina della Nazionale di Antonio Conte, può dare i suoi risvolti anche all'Inter, possibile destinazione dell'allenatore pugliese che, come riportato questa mattina da Repubblica, avrebbe già espresso i suoi desideri in chiave mercato:



LINEA AZZURRA - Conte vorrebbe portare a Milano, Federico Chiesa dalla Fiorentina; l'ala viola è il primo obiettivo per la fascia nerazzurra dove facilmente scalerebbe le gerarchie. Inoltre filtra interesse per Lorenzo Pellegrini della Roma; il centrocampista può partire con 30 milioni di euro da pagare in due soluzioni.