Conte chiama, Marotta risponde. L'Inter è disposta ad accontentare il proprio allenatore, tornando sul mercato a gennaio. Quando possono arrivare tre rinforzi: uno per reparto.



TUTTI I NOMI - A centrocampo esce dai radar Matic (Chelsea). Le alternative a Vidal (Barcellona) sono in Italia: De Paul (Udinese) o Duncan (Sassuolo). I sogni per la prossima stagione sono Kuluveski (Atalanta, in prestito al Parma), Tonali (Brescia) e Castrovilli (Fiorentina). In pole position per l'attacco c'è Giroud (Chelsea), davanti ad altre piste in Serie A: Kouame (Genoa), Petagna (Spal) o Lasagna (Udinese). In difesa si cerca un esterno: Darmian (Parma) favorito su Florenzi (Roma) a destra, sulla sinistra si fanno i nomi di Kostic (Eintrancht Francoforte), Emerson Palmieri e Marcos Alonso (Chelsea).