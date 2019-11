Antonio Conte invoca il mercato: la rosa non lo soddisfa dal punto di vista numerico, anche perché ritiene che alcuni ruoli non siano coperti nel migliore dei modi. È il caso del reparto d’attacco, dove tolti Lautaro e Lukaku, con l'infortunio di Sanchez rimane solo il giovane Esposito, dato che Conte ritiene Politano un esterno e l’adattamento a seconda punta è una forzatura che vorrebbe evitare. Ecco perché a gennaio potrebbero esserci sorprese in tal senso, con l’ex Sassuolo che potrebbe fare i bagagli per ripartire da un’altra piazza.



Politano potrebbe lasciare l’Inter, questa è un’ipotesi che si fa sempre più largo ad Appiano Gentile, dove potrebbe sbarcare Olivier Giroud. Sull’esterno nerazzurro c’è l’interesse di molte squadre, su tutte Atalanta e Fiorentina. Con entrambi i club Marotta porta avanti anche altri discorsi. L’amministratore delegato segue Castrovilli e Kulusevski: Politano potrebbe essere una contropartita gradita a entrambe le società di Serie A.