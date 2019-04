Paulo Dybala all'Inter nella prossima stagione? Al momento nerazzurri e Juventus nicchiano, ma tra i tifosi nerazzurri c'è qualcuno che sogna in grande: all'esterno del Suning Center ad Appiano Gentile infatti è già in vendita la maglia dell'argentino con il numero 21, proprio uno degli obiettivi di mercato più ambiti per la prossima stagione da parte dei supporter dell'Inter. Che sia una previsione di quello che avverrà in futuro o un'idea destinata a rimanere tale? Ai posteri l'ardua sentenza.