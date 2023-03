SCORRI PER LEGGERE: LA TOP 11 DI SEMPRE DELL'INTER

Diciannove scudetti, otto Coppe Italia, tre Champions League, tre Coppe Uefa e tanti altri trofei in una storia di più di 115 anni.. Le sue sorti si sono legate a centinaia e centinaia di campioni che, con i loro gol e le loro giocate, hanno fatto innamorare dei colori nerazzurri tifosi in ogni parte del globo. La domanda però, per quanto scontata, è sempre attuale:De gustibus, certo. Ma ad alimentare questo eterno dibattito ci hanno pensato ora anche le macchine. Sky infatti ha chiesto all'intelligenza artificialedi comporre le TOP 11 di 15 top club a partire dal 1980, basandosi sulle. E l’undici scelto è il seguente. Uncon in porta Gianluca, una difesa composta da Giuseppe, Laurent, Waltere Javier. A centrocampo spazio al trio formato da Dejan, Lothared Esteban. Davanti invece sono stati scelti Luise Diego. Una squadra di grandissimo livello, non c’è dubbio. Eppure qualche storico tifoso interista ha storto un po’ il naso. È davvero Pagliuca il miglior portiere interista? Blanc si merita il posto? E Figo, pur amato dai nerazzurri, non è arrivato a Milano un po’ troppo in là con gli anni? Insomma, cosa prevale: ragione o sentimento?Ecco perchéPerché di non soli freddi numeri si parla, quando l’argomento è il calcio non si può non essere romantici e scegliere i giocatori che più ci hanno scaldato il cuore e fatto innamorare di questo sport.