L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Roberto Gagliardini e spiega come al di là della doppietta, il centrocampista abbia convinto per la personalità espressa sul terreno di gioco.



“È la notte di Mauro Icardi, è vero. Ma c’è tanto altro nell’Inter che dà una seconda spazzolata al Genoa. C’è tanto Roberto Gagliardini, soprattutto. Cinque mesi fa esatti, il 3 novembre, a San Siro i nerazzurri vincevano 5-0 contro i rossoblù e l’ex atalantino segnava la prima doppietta in Serie A. «Una partita incredibile, sono orgoglioso di quello che ho fatto», diceva allora nella pancia del Meazza. Riecco il Genoa e riecco lo stesso dolce finale, per l’Inter che doveva dare una risposta forte al campionato e per Roberto, che mette in bacheca la seconda doppietta della carriera. Due gol, il primo e l’ultimo, e poi il linguaggio del corpo che dice tantissime cose. Testa alta, passaggi telecomandati, falcata elegante, voglia di metterci sempre la gamba: al Ferraris Gagliardini è tornato nuovamente gagliardo”.