Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha cambiato agente. E FootFeel, l'agenzia che curerà da oggi gli interessi del Toro, lo accoglie così nella propria scuderia: "Siamo entusiasti di annunciare che Lautaro Martinez è entrato a far parte della squadra di FootFeel. Lautaro, noto anche come ‘El Toro’, è uno dei calciatori più impressionanti del mondo. Siamo entusiasti di avere Lautaro nella nostra famiglia. Sono in arrivo grandi cose dentro e fuori dal campo. Benvenuto".