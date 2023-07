Quandoha detto sì all'Inter si è immaginato già lì, nel centrocampo di Inzaghi con la maglia nerazzurra. Gli sono bastati tre numeri per convincersi a lavorare con Inzaghi:. Il resto l'ha fatto Marotta trovando l'accordo con il Sassuolo: 6 milioni di prestito, 27 di obbligo di riscatto, altri 5 di eventuali bonus più il 10% sulla futura rivendita. L'allenatore lo aspetta in ritiro per studiarlo da vicino, ma vediamo come cambia il centrocampo dell'Inter con l'arrivo di Frattesi.- La cessione di Brozovic all'Al-Nassr ha liberato uno slot nel ruolo di play: non arriverà nessun acquisto, Calhanoglu si sposterà definitivamente in regia ricoprendo quel ruolo che aveva iniziato a fare già nella scorsa stagione.. Dalla prossima stagione sarà quella definitiva, con Asllani prima alternativa.- Intoccabile Barella, l'altra mezz'ala titolare sulla carta dovrebbe essere proprio Frattesi. All'inizio potrebbe giocarsi il posto con Mkhitaryan (contratto in scadenza a giugno 2024 e trattativa in corso per il rinnovo), ma. Per lo slot lasciato libero da Gagliardini i nerazzurri stanno studiando vari profili senza fretta. Il nuovo centrocampo di Inzaghi è (quasi) completo, l'allenatore ha le idee chiare su Frattesi.