L'Argentina restituirà all'Inter un Lautaro Martinez carico di motivazioni, felice per il gol e l'assist messi a segno contro la Bolivia. Ma il "Toro”, spiega il Corriere dello Sport, potrebbe accusare stanchezza e gambe molli.



“C’è però una variabile da considerare. Come premesso, infatti, l’attaccante argentino oggi sarà di nuovo a disposizione dell’Inter, anche se per il primo allenamento occorrerà attendere domani, quando si conoscerà l’esito dei tamponi a cui verranno sottoposti tutti i nazionali. Lautaro ha giocato in Bolivia, a La Paz, ovvero a oltre 3 mila metri sul livello del mare. Normale che un atleta risenta di certi sbalzi. Significa che le sue condizioni verranno attentamente valutate, perché il rischio è che si ritrovi senza forze e con le gambe molli. Per Conte resta la prima scelta. Lo ha già fatto riposare (inizialmente) con il Benevento e contro il Milan il piano è di sistemarlo al fianco di Lukaku. Ma qualora il “Toro” non desse le garanzie richieste, ecco che, dal suo mazzo di carte, il tecnico nerazzurro farebbe uscire quella di Sanchez”.