Mauro Icardi ha una pazza idea: restare all'Inter. Come scrive il Corriere della Sera, non è Wanda Nara a fare muro con il club nerazzurro sulla futura destinazione del numero 9 interista, ma lo stesso Maurito: è convinto di poter convincere Conte a restare, si sta allenando da solo per il momento, pronto a fare colpo sull'allenatore quando la squadra tornerà dalla Cina. Sul calciatore ci sono Juventus, Roma, Napoli e Atletico Madrid.