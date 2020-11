Il primo affare avviato in vista di gennaio in casa Inter è in uscita. I contatti con il Cagliari per la cessione a titolo definitivo di Radja Nainggolan ripartiranno a breve, il discorso è già in piedi dall'estate. La valutazione rimane superiore ai 10 milioni, si lavora per trovare la strada giusta, ma l'addio del Ninja a gennaio è più di una prospettiva per il duo Marotta-Ausilio.