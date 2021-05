non accenna a fermarsi e continua la propria marcia in solitaria in vetta al campionato Primavera 1. Ieri la vittoria per 1-0 nel derby contro il Milan che bissa la vittoria del derby d'andata ha consegnato ai nerazzurri la terza vittoria consecutiva in un filotto di scontri diretti contro Fiorentina, Roma e Milan e che si concluderà sabato contro la Juventus in un autentico scontro diretto per la vetta della classifica. Una crescita quella dell'11 nerazzurro che è stata costante nell'arco di una stagione dove, i numerosi cambiamenti iniziali e lo stop invernale per il covid, avevano complicato il lavoro di. Chi segue questa rubrica sa però che da sempre noi non spingiamo per la conquista di titoli e trofei a livello giovanile, ma affinché il percorso che si conclude con le formazioni Primavera possa essere quanto più formativo possibile per il calcio dei grandiin Italia producendo di anno in annofra prestiti e cessioni con diritto di riacquisto. Da Vanheusden (tornato dagli incredibili problemi alle ginocchia e nel giro della nazionale belga) ad Agoume (prestito allo Spezia), ma andando più indietro e senza soffermarsi su Pinamonti e Radu, ci sono anche i vari Carraro (già sacrificato), Emmers, Zappa (già sacrificato), Di Gregorio, ma anche Zaniolo (già sacrificato), Bettella (già sacrificato), Pirola, Corrado, Persyn, Colidio, Salcedo, Esposito e Mulattieri. Sse non i talenti dell'attuale Primavera come Satriano, Filip Stankovic o Casadei, almeno qualcuno di quelli che hanno già all'attivo almeno una stagione fra i professionisti,Oggi l'Inter può comunque vantare una rosa di primo spessore, campione d'Italia e capace di trasmettere anche a chi faceva più fatica una cultura del lavoro e dei risultati invidiabile. Inserire giovani calciatori in una macchina ben organizzata ed oliata è indubbiamente più semplice di altri contesti.