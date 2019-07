Mancano poche ore alla sfida amichevole tra Juventus e Inter. Le due formazioni italiane si affronteranno in Cina nel corso della tournée asiatica per la settima edizione dell'International Champions Cup. I nerazzurri potranno contare su Nicolò Barella, che ha messo minuti nelle gambe, anche se non dovrebbe partire dal primo minuto. Antonio Conte presenta i soliti problemi in attacco, dove dovrebbero giocare Ivan Perisic e Sebastiano Esposito. Questo il probabile undici nerazzurro che alle 13:30 scenderà in campo contro la Juventus: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.