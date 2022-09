Milan Skriniar si allontana dall'Inter. L'incontro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno slitta a dopo la doppia sfida con il Barcellona in Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco chiede 7,5 milioni di euro netti all'anno, mentre i nerazzurri non si spingono oltre al tetto di 6 milioni a stagione. Intanto il Paris Saint-Germain prepara una nuova offerta da 25-30 milioni per gennaio.