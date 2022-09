Milan Skriniar, perno della difesa dell'Inter ma anche capitano della Slovacchia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale, dove sarà impegnato per le partite di Nations League: "Le cose del club vanno messe da parte. Non siamo qui per riposarci, ma per lottare per il Paese. Noi stessi siamo consapevoli che le prestazioni che abbiamo fatto negli ultimi anni non sono state sempre di alto livello, vogliamo cambiare il trend e convincere la gente a tornare negli stadi".