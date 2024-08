Getty Images

Inter, la Roma ha proposto ancora Cristante per Frattesi: il retroscena

53 minuti fa

3

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, in questi ultimi giorni di mercato la Roma avrebbe offerto Bryan Cristante all’Inter come parziale contropartita tecnica per arrivare a Davide Frattesi, centrocampista molto apprezzato da De Rossi.



L’ex Sassuolo, tuttavia, è considerato incedibile dal club nerazzurro che ha rifiutato la proposta. La versione della Roma parla di una normale discussione tra le due società, immediatamente bloccata da parte dello staff di Viale della Liberazione.