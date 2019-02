Monchi può andare all'Arsenal e la Roma si guarda intorno sul mercato dei direttori sportivi. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente Pallotta sceglierà una nuova figura con meno poteri decisionali rispetto allo spagnolo. In pole position ci sarebbe Piero Ausilio (in uscita dall'Inter), preferito a Faggiano (Parma) e Mirabelli (ex Milan) o alla soluzione interna rappresentata dalla coppia Balzaretti-Massara.