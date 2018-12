L'Inter cambia il modo di comunicare e lo fa con l'avvento di Marotta. Questo è quanto scrive la Repubblica, che spiega come il nuovo amministratore delegato abbia scelto la linea dura nei confronti del centrocampista belga, fortemente voluto da Spalletti, che forse cullava l'idea di poterlo contenere meglio.“È presto per decretare questo o quel fallimento, siamo ancora a metà stagione, ma di sicuro finora Nainggolan è stata una fragorosa delusione. Le sue debolezze non sono diventate una forza, come sperava Spalletti che pure lo conosce benissimo e aveva fatto di tutto per averlo, nemmeno all’Inter, nemmeno con quello stipendio da 4 milioni all’anno che gli versano.Quindi il club ha deciso che era ora di finirla, di cambiare passo e anche modo di comunicare. Negli anni passati si chiudevano occhi sui ritardi o su altre intemperanze, o si celavano le notizie spiacevoli.Il nuovo corso di Marotta, ma anche quello degli Zhang, prevede invece che chi si comporta male, o non rispetta le regole del gruppo, prende la lavata di capo, la multa, le sanzioni, e anche un po’ di gogna pubblica, che come deterrente funziona spesso. È la nuova Inter, Marotta è qui anche per quello. La vicenda, è ovvio, colpisce anche Spalletti, il mentore di Nainggolan e in qualche modo il responsabile dei suoi comportamenti, in un momento difficilissimo per il tecnico: ora anche lui ha bisogno di aiuto dal club, col Napoli alle porte e un inverno freddo freddo che si annuncia. Salvate il soldato Luciano, a questo punto, sennò si fa durissima”.