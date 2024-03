Inter, la rosa più preziosa della Serie A: quasi 100 milioni più del Milan, Juventus fuori dal podio

GS

L’Inter si gode la rosa maggiormente preziosa del calcio italiano. In tutta la Serie A, infatti, nessuna squadra riesce a superare il valore raggiunto dalla formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi. Il club di Viale della Liberazione, infatti, grazie ai dati forniti da Transfermarkt nel corso del loro ultimo aggiornamento, ha aumentato il suo valore di ben 33,5 milioni di euro, arrivando ad avere una rosa che vale la bellezza di 622,35 milioni, quasi 100 milioni in più dei rivali concittadini del Milan.



GIOCATORI DA QUASI 25 MILIONI – Bisogna sottolineare, sempre secondo i dati di riferimento del portale Transfermarkt, come l’Inter sia l’unica squadra a vantare un valore medio per ogni singolo giocatore pari a 24,89 milioni di euro, ben al di sopra dell’asticella dei 20 milioni, cifra che non viene raggiunta da nessun altra delle 19 squadre del campionato (compresa la Juventus), a eccezione del Milan che si ferma a 20,5 milioni.



