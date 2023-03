Il portiere dell'Inter André Onana, eroe della doppia sfida col Porto negli ottavi di finale di Champions League, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro:



"La mia frase? Io non perdo mai, vinco o imparo qualcosa. Come compagno di stanza avrei voluto avere un portiere come Julio Cesar. Era esplosivo, giocava molto bene con i piedi, tra i pali era uno dei migliori al mondo. In campo? Materazzi per la sua grande personalità".