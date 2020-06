La sconfitta rimediata in Coppa Italia brucia, ma Conte, spiega il Corriere dello Sport, ha comunque buoni motivi per sorridere.



“Guardando al girone di andata, 22 punti sui 24 disponibili. Almeno il calendario, insomma, regala un motivo per sorridere a Conte e ai suoi giocatori. Già perché, con la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia ancora calda, ma da archiviare il prima possibile, ora l’Inter ha l’obbligo di partire con il piede sull’acceleratore in campionato. Si comincia dal recupero di domenica prossima con la Sampdoria, ma, più in generale, le prossime 8 gare sono tutte alla portata, senza scontri diretti o big-match. E, appunto, riferendosi al ruolino di marcia della prima metà del torneo, la squadra nerazzurra ha già dimostrato di avere le risorse per girare la situazione a proprio favore”.