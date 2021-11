L'Inter di Simone Inzaghi ha ritrovato il proprio equilibrio e adesso riesce anche a fare a meno della coppia titolare di attaccanti. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Tutti i modi La sintesi è nel tabellino di ieri: per vincere la partita l’Inter si è potuta permettere il lusso di una giornata non eccezionale di Dzeko e soprattutto di un Lautaro in panchina per quasi tutto il match. È in larga parte qui la crescita nerazzurra. Dell’equilibrio ritrovato s’è già detto. Della capacità di andare oltre la coppia Dzeko-Lautaro, meno. Ed è la stessa coppia che, con ogni probabilità, giocherà dall’inizio le prossime due partite contro Sheriff e Milan”.