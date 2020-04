Tra i tanti giocatori in scadenza al 30 giugno c'è anche Radja Nainggolan. Prenderà un accordo privato per rimanere al Cagliari fino all'eventuale fine della stagione da completare? Perché teoricamente dovrebbe rientrare all'Inter, ma La Gazzetta dello Sport fa sapere che Radja pur essendo legatissimo al Cagliari sta preparandosi a un nuovo cambio di club per l'annata 2020/2021.