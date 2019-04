Secondo il Corriere della Sera, in casa Inter la società non ha preso bene l’uscita di Luciano Spalletti su Icardi, anche perché il lavoro di mediazione è stato lungo e complesso e non solo Beppe Marotta, ma anche il presidente Steven Zhang e l’ex presidente Massimo Moratti, si sono spesi per tentare di appianare le divergenze. "A fine anno è sicuro il suo addio, con o senza Conte in panchina", si legge.