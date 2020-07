L'Inter continua a lavorare alacremente con il Manchester United per provare a trattenere Alexis Sanchez in nerazzurro anche dopo il 6 agosto, per la fase finale dell'Europa League.



Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ultima proposta dei nerazzurri è quella di prolungare il prestito con l'inserimento di una penale economica da pagare nel caso in cui i due club si trovassero di fronte, da avversari, nelle final eight che si disputeranno in Germania.