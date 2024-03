Inter, brutta notizia dall’Olanda: si ferma de Vrij

I nerazzurri sono in attesa che la procura federale si esprima sul caso Acerbi Juan Jesus ma la sensazione è che per lui possa esserci una stangata. L’altro problema è arrivato nella giornata odierna, la brutta notizia ha raggiuntoIl difensore nerazzurro ha accusato un problema muscolare di non grave entità,Le sue condizioni verranno presto valutate dallo staff medico nerazzurro ma è difficile che possa esserci per il rientro dalla sosta contro l’Empoli, anche se per adesso nessuno si sbilancia né esclude il miracolo.