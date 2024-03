Inter, la strategia per arrivare a Gudmundsson

37 minuti fa



Il mercato a costo zero dell'Inter viene confermato anche da quanto riportato da Tuttosport. Gli arrivi degli svincolati Zielinski e Taremi saranno in parte finanziati dai risparmi dei contratti in scadenza di Cuadrado, Sensi, Klaassen e, con ogni probabilità. Sanchez. L'obiettivo della dirigenza è comunque resistere per trattenere i big in rosa, a meno di un’offerta irrinunciabile per finanziare il mercato in entrata.



Dalla cessione di Dumfries, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e vale 30-35 milioni, e dai riscatti di altri giocatori in prestito possono arrivare le finanze per arrivare a un vice Sommer e a Gudmundosson, altri obiettivi di Viale della Liberazione. Complicato il riscatto di Correa da parte del Marsiglia (obbligo a 10 milioni solo con la qualificazione Champions). Tornerà a Milano anche Radu, prestato al Bournemouth con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Infine, ci sono tanti giovani in giro per l'Italia e per l'Europa: alcuni che il club non vorrebbe sacrificare, Valentin Carboni su tutti (a mendo di un’offerta da 30 milioni), ma anche Zanotti, Pio Esposito e Filip Stankovic, altri per i quali sono in ballo dei riscatti che l’Inter si augura che vengano pagati, come gli 8 milioni per Agoume dal Siviglia o i 7 per Vanheusden dello Standard Liegi. Il Cagliari, inoltre, potrebbe acquistare Oristanio per 4 milioni.