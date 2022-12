Facundo Colidio continua a far bene con il Tigre in Argentina. L'attaccante, in prestito dall'Inter, sta sorprendendo a suon di gol e può diventare una cessione importante per i nerazzurri. Su di lui, come riporta Tuttosport, ci sono diversi club argentini, tra cui il Racing. Proprio nel Racing milita Carlos Alcaraz, obiettivo del centrocampo dell'Inter. Colidio può dunque diventare una carta importante per arrivare al centrocampista.