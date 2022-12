Romelu Lukaku vuole dimenticare la delusione dei Mondiali in Qatar con il Belgio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter tornerà subito ad allenarsi. Nessuna vacanza, questa la decisione presa a caldo ieri sera. Giusto poche ore, tre giorni al massimo, poi sarà nuovamente ad Appiano Gentile: non è tempo di fermarsi, perché altrimenti si tornerebbe indietro anche dal punto di vista fisico.



Ma la sua storia con il Belgio non è finita qui. Alcune indiscrezioni raccontavano di un suo possibile addio: falso. Lukaku punta l’Europeo e pure il Mondiale americano. Certo, magari da qui in avanti gli altri impegni saranno centellinati, perché il fisico questo richiede. Avrà modo di parlarne con un nuovo c.t.: Roberto Martinez ha salutato la compagnia, dopo l’eliminazione al primo turno. Inevitabile, per quanto poco fatto vedere. Chissà, magari il successore sarà proprio Henry. L’uomo dell’abbraccio a Romelu.