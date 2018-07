La trasferta inglese ha dato un responso importante: Icardi e Lautaro possono giocare insieme. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'esperimento di Spalletti sia riuscito.



“La sfida di Sheffield, contro una squadra che non aveva tanta voglia di giocare un match «solo» amichevole (forse perché il 4 agosto lo United comincia la Championship...), ha promosso l’esperimento Mauro Icardi e Lautaro Martinez in coppia dal primo minuto. Hanno giocato insieme un tempo e mezzo e anche Spalletti alla fine è convinto che tra i due c’è un feeling tecnico che può dare tanto alla squadra nerazzurra”.