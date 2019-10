Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha così parlato degli infortunati in vista del Bologna sul tema infortunati: "Stiamo monitorando giorno per giorno la situazione. Il problema di D'Ambrosio è che ha una frattura, per cui diventa difficile pensare di recuperarlo. Lui si sta allenando bene, speriamo che possa recuperare. Le situazioni cambiano da un giorno all'altro. Vecino ha avuto un'infiammazione su una cicatrice vecchia: lo monitoriamo, così come stiamo monitorando ancora Stefano Sensi per i prossimi giorni. Ho grande fiducia nello staff tecnico, che lavora molto bene. Questi tre sono giocatori per noi molto importanti".