Inter, la verità su Dumfries: stop alla trattativa per il rinnovo, ipotesi scambio sul mercato

Pasquale Guarro

Che fine ha fatto Denzel Dumfries? L'esterno olandese non è sceso in campo nemmeno per un minuto nelle ultime tre partite vinte contro Monza (in campionato), Lazio e Napoli (in Supercoppa). Al suo posto ha sempre giocato Matteo Darmian, che parte leggermente favorito nel solito ballottaggio sulla fascia destra anche per la trasferta di domenica sera con la Fiorentina.



L'INFORTUNIO - Simone Inzaghi finora ha preferito non rischiare Dumfries, reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare quasi tutto il mese di dicembre. Dopo essere tornato in campo nel finale dell'ultima gara del 2023 pareggiata a Genova, il nazionale olandese era partito titolare a San Siro col Verona nella prima partita del 2024, quando è stato sostituito per un altro problemino fisico.



IL CONTRATTO - Sullo sfondo c'è la vicenda legata al suo contratto, in scadenza a giugno 2025 dopo essere arrivato per 14 milioni di euro dal PSV Eindhoven nel mercato estivo 2021. L'Inter sarebbe anche disposta a riconoscergli un aumento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno. Ma l'entourage del calciatore chiede una cifra considerata eccessiva dai dirigenti nerazzurri, che per questo motivo hanno interrotto la trattativa per il rinnovo. Se questa situazione non dovesse cambiare da qui a giugno, Dumfries sarà messo sul mercato in uscita la prossima estate.



SUL MERCATO - Dumfries, 28 anni il prossimo 18 aprile, è tentato dalle sirene inglesi della Premier League. In vista della prossima stagione l'Inter apre alla possibilità di inserirlo in un'operazione per un altro giocatore. In tal senso questa settimana il tabloid The Sun ha scritto di un'ipotesi di scambio col Manchester United per l'inglese Aaron Wan-Bissaka (classe 1997), anch'egli in scadenza di contratto a giugno 2025. Wan-Bissaka è un calciatore molto considerato dalla dirigenza nerazzurra, che per adesso gli attribuisce più qualità da terzino poro che da esterno tutta fascia. Questo sarebbe comunque l’ultimo dei problemi, le difficoltà nell’intavolare una trattativa sarebbero da riconoscere più nel fatto che i Red Devils sborsarono ben 55 milioni di euro per acquistarlo dal Crystal Palace e nell’eventuale ingaggio che a sua volte richiederebbe il calciatore inglese. L’idea però rimane, l’Inter potrebbe utilizzare Dumfries come “pedina” di scambio, a prescindere da Wan-Bissaka.