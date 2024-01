West Ham, assalto a Carboni. L'Inter erge il muro: la posizione dei nerazzurri

Il talento di Valentin Carboni è finalmente emerso, attorno al 2005 dell’Inter sembra proprio esserci il bagliore del predestinato ed è questo uno dei due motivi che spinge molti club europei a capire se e come muoversi. L’altro, invece, riguarda la situazione economica de club nerazzurro, che negli ultimi anni si è trovato a dover fare delle scelte nette sui propri giovani. Fabbian ne è un esempio. La sensazione comune, all’esterno, è quella di poter aggredire certi profili, magari anche con offerte al di sotto del potenziale, ma in viale della Liberazione sanno bene che esistono le eccezioni e Carboni fa parte di queste.

MA QUANTO COSTA? - Ieri si è diffusa la notizia che vorrebbe il West Ham sul talento argentino con una proposta da 11 milioni di euro, che però da viale della Liberazione nessuno conferma. Ma al di là di questo, la volontà interista è quella di ergere un muro a protezione degli assalti e a tal proposito si può dire che per adesso nessuno ha fissato un prezzo per il 2005, aggiungendo che attualmente non basterebbero neanche 20 milioni per convincere Ausilio e Marotta a cederlo. Se poi dovessero arrivare proposte indecenti, probabilmente sarà necessario sedersi e valutare, ma questo è un discorso che vale per tutti. Di sicuro, però, l’Inter dovrà impostare un progetto attorno al 2005, iniziando a parlare di futuro con lui e col suo entourage. Per adesso sono state predisposte misure cautelative agli assalti, l’Inter crede nel talento di Carboni.