Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, piace all'Inter. Ma non è una priorità. I nerazzurri, infatti, hanno in agenda prima il rinnovo di Lautaro Martinez, per il quale, secondo la Gazzetta dello Sport, si sono riaperti i dialoghi. E così, Raspadori è destinato a restare solo un'idea, perché se dovesse restare l'ex Racing Avellaneda difficilmente sarà possibile vedere il classe 2000 a Milano.