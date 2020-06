In Spagna si parla con insistenza di un assalto da parte dell'Inter per Achraf Hakimi, terzino destro del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Da parte dell'Inter filtra un grande apprezzamento per il laterale, ma non esiste alcuna trattativa per prenderlo, perché Zinedine Zidane vuole convincerlo a rimanere a Madrid e ad oggi è la possibilità più concreta per il suo futuro.