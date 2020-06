Il nome di Achraf Hakimi continua ad essere accostato all'Inter dall'estero. Perché il laterale destro del Borussia Dortmund a fine stagione rientrerà al Real Madrid e non ha voglia di essere un'alternativa a Carvajal, da qui i rumors sul Bayern Monaco come sui nerazzurri che cercano un colpo per la fascia destra. Hakimi è uno dei migliori laterali in circolazione, naturale che piaccia all'Inter come a molti altri club ma ad oggi l'operazione non è impostata o decollata, anzi.



Il problema reale è la volontà del Real Madrid di tenerlo e dargli spazio, tanto che Zinedine Zidane vuole attivarsi in primissima persona per dare garanzie ad Hakimi di utilizzo nella prossima stagione, non sarebbe una riserva e nient'altro al Bernabéu. Ecco perché l'Inter è totalmente ferma, lo apprezza ma senza fare altri passi reali. Oggi, l'Inter e Hakimi sono davvero lontani. Pur essendo il laterale perfetto per il calcio di Conte...