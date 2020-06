Sembrano essere ormai definitivamente tramontate, ancora prima di nascere, le trattative tra il Torino e l'Inter per due giocatori: Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Entrambi sono da tempo seguiti con grande attenzione dalla società granata ma sembrano non esserci possibilità per il direttore tecnico Davide Vagnati di portarli in granata.



A frenare la trattativa per Vecino è la valutazione dell'Inter che è ritenuta troppo alta dal presidente Urbano Cairo, Roberto Gagliardini non sembra invece interessato a un eventuale trasferimento al Torino.