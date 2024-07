Inter, l’addio a Carboni studiato nei minimi dettagli: cosa c’è dietro l’operazione

Pasquale Guarro

15 minuti fa

2

L’Inter sta impostando il futuro di Valentin Carboni cercando di coniugare il bene del calciatore e quello del club. La stella polare è questa, un binomio che a un certo punto non era scontato potesse resistere e che invece ha trovato una buona sponda in Roberto De Zerbi, desideroso di plasmare il talento del baby argentino che ha saputo catturare anche le attenzioni di Leo Messi. La faccenda rischiava di complicarsi, l’entourage del calciatore spingeva per una soluzione definitiva che potesse in qualche modo dare più serenità al ragazzo, ma la soluzione Marsiglia/De Zerbi ha messo tutti d’accordo. L’operazione è intelligente e mette l’Inter nelle condizioni di non perdere un talento ancora inespresso.