Ore caldissime in casa, la società prova a regalare i prossimi colpi ae il nome più caldo è quello di. Si sta definendo l'operazione con l'per il centrocampista classe 2002, sulla base di, valutato circa. Per il classe 2003, i nerazzurri si assicureranno comunque una r- Per chiudere manca poco e nel pomeriggio, agente di Fabbian, per discutere gli ultimi dettagli riguardanti il passaggio del giovane centrocampista all'Udinese. Ore calde, Samardzic è sempre più vicino all'Inter.