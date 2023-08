Vertice di due ore e trenta minuti, al nono piano di viale della Liberazione si sono riuniti Piero Ausilio e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi e di Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria. Così, nel giorno in cui è arrivata l’ufficialità di Sommer, l’Inter blinda ulteriormente il reparto avanzando con passi deciso anche verso il secondo portiere, da sempre nel mirino della dirigenza, anche se ad un certo punto è sembrato essere in stand by: “Ne abbiamo parlato, è più di un’idea. Se arriva in prestito? Questo chiedetelo al club”, ha spiegato l’agente del calciatore. Quello che emerge è che Inter e Sampdoria potrebbero scambiarsi i due portieri, con Stankovic che andrebbe in Liguria e Audero che invece si trasferirebbe a Milano per una stagione.



RINNOVO INZAGHI - Passi avanti sono stati fatti anche per il rinnovo dell’allenatore, che con la finale di Champions conquistata si è guadagnato sul campo questa soddisfazione, allungando di un altro anno la scadenza del suo contratto, che avanza fino al 2025: “Nel corso del ritiro in Giappone hanno parlato del rinnovo, è tutto fatto, questione solo da formalizzare”, ha spiegato Tinti all’uscita. L’Inter piazza altri due colpi, Audero è vicino, Inzaghi prolunga.