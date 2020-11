Olivier Giroud, corteggiato anche dall'Inter, vuole lasciare il Chelsea per trovare spazio, ma Frank Lampard non è lo stesso avviso. Alla vigilia della sfida di Champions con il Rennes, il tecnico dei Blues spiega: "E' un membro molto importante della squadra, ha giocato molte partite l'anno scorso, vorrà giocarne sempre di più e per me è un grande componente del team. So che sarà importante per noi, quindi voglio che resti qui. Ho un ottimo rapporto con lui, se mai avesse pensato che sarebbe andata diversamente, avrei avuto questa conversazione con lui. Voglio che resti qui. In attacco qui c'è concorrenza. Addio? Ho visto le dichiarazioni dell'agente di Giroud e non ci ho pensato. Abbiamo un rapporto molto chiaro, vuole giocare e anche quando non gioca è un supporto incredibile per i compagni, si allena brillantemente qualsiasi cosa accada. A gennaio attraverseremo quel ponte quando arriverà, ma il mio pensiero deve essere la forza della squadra".