Taremi-Inter, svelati i dettagli del contratto

Con lo scudetto già in tasca grazie alla vittoria nel derby contro il Milan l'Inter può proiettarsi al mercato per la prossima stagione, nella quale l'obiettivo sarà quello di tenere sempre alta l'asticella per confermare quanto fatto quest'anno. Quanto si tratta di pianificare il futuro Beppe Marotta è sempre presente, il dirigente nerazzurro ha l'occhio lungo e annusa l'affare prima della concorrenza; la lente d'ingrandimento è sempre puntata sulle occasioni a parametro zero,, come confermato anche da Ausilio dopo la vittoria dello scudetto: "Abbiamo già fatto un paio d'acquisti".

- L'attaccante iraniano stava trattando da tempo il contratto con l'Inter, i nerazzurri avevano informato il Porto che avrebbero iniziato una negoziazione e ora si è arrivati al punto finale: secondo quanto riporta Fabrizio Romano,. Taremi arriverà in Italia a 32 anni (li compirà a luglio), sarà un rinforzo d'esperienza per l'attacco di Simone Inzaghi in attesa di capire se partirà qualcuno in estate.

- Prima che l'Inter depositi il contratto di Taremi in Lega - sarà possibile dal 1° luglio in poi - secondo il quotidiano portoghese O Jogo. Il giocatore è in Portogallo da cinque anni, da un anno ha una casa di proprietà a Vila Nova de Gaia, il figlio è nato lì e per questo ha potuto avviare da qualche mese le pratiche burocratiche per richiedere la nazionalità portoghese.