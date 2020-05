| TORNEO



L’Inter lancia la European Solidarity Cup con @FCBayern e @realmadrid



I proventi saranno devoluti a ospedali e strutture sanitarie, in prima linea contro il Coronavirus https://t.co/rM2Z06WQIh#FCIM — Inter (@Inter) May 19, 2020

sempre più in campo per la beneficenza, questa volta a livello europeo: i nerazzurri hanno lanciato la "" con, un triangolare di beneficenza che si svolgerà nel 2021 e permetterà di inviare un aiuto concreto alle strutture mediche e ospedaliere. Il torneo, si legge nel comunicato ufficiale, sarà ospitato a turno nelle tre città europee: a Milano Inter-Bayern, a Madrid nerazzurri contro il Real, a Monaco i bavaresi ospiteranno i blancos.- Le parole del presidente dell'Interriportate dal sito ufficiale dei nerazzurri: "La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni".