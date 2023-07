L'Arabia Saudita non si ferma più. L'ultimo big a finire sulla lista del fondo Pif (Public Investment Fund), che controlla Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal, le quattro principali squadre della Saudi Pro League, è Lautaro Martinez, attaccante legato all'Inter da un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto riporta il giornalista César Luis Merlo, un club saudita, del quale non fa il nome, ha proposto all'entourage del Toro un contratto di quattro anni da 60 milioni di euro netti a stagione. Dieci volte lo stipendio che l'argentino percepisce all'Inter, ovvero 6 milioni di euro netti.



NON SI TOCCA - Lautaro - scrive Merlo - al momento non ha aperto al trasferimento. Non è interessato a cambiare vita, non vuole sposare un progetto lontano dall'Europa. E all'Inter non sono arrivate offerte ufficiali. Per Marotta il Toro non si tocca, è il capitano di una squadra che il prossimo lotterà per lo scudetto della seconda stella, che vuole confermarsi in Champions League. Una scelta dettata anche dal mercato: con l'addio di Dzeko per il Fenerbahçe e la mancata conferma di Lukaku, l'Inter non può fare a meno del suo leader.