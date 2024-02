Inter, l'Atletico Madrid fa sul serio: 5 gol al Las Palmas con i big a riposo

Come l'Inter, più dell'Inter. L'Atletico Madrid, prossima rivale dei nerazzurri in Champions League, ha avuto una giornata simile a quella vissuta dalla squadra di Inzaghi ieri. Se Lautaro e compagni si sono sbarazzati della Salernitana per 4-0, facendo poco turnover almeno dall'inizio, la truppa di Simeone ha rifilato 5 reti al Las Palmas. E pensare che l'argentino ha fatto riposare i suoi migliori e che l'avversario è una delle sorprese di questa Liga, come dimostra l'ottavo posto in classifica.



RIPOSO E SUCCESSO - Simeone ha pensato a martedì e, oltre all'infortunato Morata, è partito dall'inizio senza De Paul, Depay, Witsel e Griezmann. Davanti il Cholo si è affidato a Correa e al centrocampista Llorente. Dopo 20' però la contesa era già pressoché chiusa: proprio Llorente infatti aveva segnato una doppietta e dimostrato come le due sconfitte di fila in casa Atletico fossero ormai solo un ricordo. Nel secondo tempo sono arrivate anche due reti di Correa e una di Depay. I Colchoneros sono saliti al terzo posto in classifica, come il Barcellona, che però ha ancora una gara da giocare. Il messaggio insomma è arrivato forte e chiaro a Milano: non solo l'Inter può riposarsi e splendere, l'Atletico Madrid c'è e quella che si prospetta è una sfida tra due squadre che meriterebbero ben altro degli ottavi di finale.