Inter, Carlos Augusto con un piede in campo sulla rimessa del 2-0: cosa dice il regolamento

Tutto facile perche si è sbarazzata dellacon unsenza troppe storie. I nerazzurri hanno così allungato in vetta in attesa che si completi ilsi gode il vantaggio di 10 punti sullae 11 sule ha dimostrato quanto ci tenesse alla vetta del campionato, facendo meno turnover possibile. Tra i pochi cambi c'è stato quello sull'out di sinistra doveha fatto riposare per 90' il titolare Federico. Proprio il brasiliano è stato protagonista di un curioso caso di moviola verificatosi nell'azione che ha portato alL'argentino infatti segna dopo aver ricevuto la palla dall'esterno, direttamente daNulla di nuovo insomma, se non per il fatto che, come dimostra questa foto riportata da Fanpage.it. Ma cosa dice il regolamento? La rete era da annullare?Ebbene, la giocata dell'ex Monza èperché eraAl capitolo 15, punto 1, si legge: "Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa e lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco". A salvare la regolarità del gol è dunque il fatto che il piede dell'esterno sia sulla linea e non in campo, mentre l'altro è all'esterno come da norma.