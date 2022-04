Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.Martinez per rialzarsi e continuare a sognare la seconda stella. L'attaccante argentino a livello realizzativo è. Timbrando il cartellino soltanto contro Liverpool (in Champions League), Salernitana (tripletta in Serie A) e Juve (in Supercoppa su rigore).- Proprio i bianconeri sono i prossimi avversari nel derby d'Italia di domenica sera. In pratica nei quattro precedenti ha sempre perso: tre sconfitte in campionato (1-0, 2-0 e 3-2) e un pareggio per 0-0 con eliminazione in Coppa Italia. In totale Lautaro ha giocato 10 volte contro la Juve: 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte conSarà la quinta partita con i due attaccanti argentini in campo da avversari: finora Lautaro ha vinto soltanto in occasione dell'ultima Supercoppa italiana (2-1 ai tempi supplementari con un suo gol su rigore), ha pareggiato la gara d'andata a San Siro (1-1 con gol di Dybala su rigore) e perso entrambi gli scontri diretti nella Serie A 2019/2020: 1-2 a San Siro (con gol di Lautaro su rigore e di Dybala) e 2-0 allo Stadium (con un altro gol di Dybala).. Nell'Argentina hanno giocato insieme 8 volte per un totale di 397 minuti, senza che nessuno dei due abbia mai fornito un assist all'altro: un segnale che fa pensare come i due non siano fatti per giocare insieme.- Non a caso,sul mercato in uscita. Senza dimenticare che. Il suo Atletico Madrid stasera gioca in casa contro l'Alaves e martedì è impegnato sul campo del Manchester City di Guardiola in Champions League: la competizione da cui sono uscite agli ottavi di finale Inter e Juve, a cui ora restano soltanto il campionato e la Coppa Italia.