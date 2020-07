Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, spiega come il gruppo tenga al secondo posto e di come sia stato utile un dialogo per compattarsi.



“In settimana abbiamo parlato, dopo la partita contro il Genoa. Volevamo stare lì al secondo posto. Sappiamo che qualcun altro ha vinto il campionato, volevamo arrivare il più in alto possibile. Il gol più bello fatto in Italia? Questo è stato un gol bello ma ne ho fatto uno bello anche a Madrid e poi in Champions League e a Praga. Questo è stato bello, sono contento. Dobbiamo recuperare e lavorare. Preparare la partita in questi due giorni e arrivare al meglio così facciamo quello che il mister chiede. Per vincere e portare a casa tre punti”.