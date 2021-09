Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Dazn dopo la partita con l'Atalanta: "​Potevamo vincere e perdere. Loro sono forti, fisici, giocano a tutto campo in uno contro uno. Ma li conosciamo bene. Abbiamo avuto carattere, pareggiando una partita complicata. Siamo riusciti ancora una volta a tirare fuori il carattere. Dobbiamo ancora lavorare così".



SUL RIGORE - "Tiriamo in tanti: io, Calhanoglu, Dimarco... Il mister ha scelto lui, ha sbagliato, ma succede. Ha giocato benissimo. Dobbiamo dare di più".



SUL GOL - "Non lo ricordo bene, ma serve per continuare con fiducia qui a lottare con questa maglia".