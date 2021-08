In casa Inter si lavora per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez, una trattativa che ha conosciuto diverse fasi e che forse adesso si appresta a concludersi nel migliore dei modi.che il calciatore ha ricevuto dal club.Intanto quella clausola damantenendo solo vincoli validi per l’Italia, al fine di scongiurare qualsiasi insidia.. I nerazzurri, infatti, si libereranno sicuramente dell’ingaggio di Vidal e forse anche di quello di Sanchez. A quel punto, se Lautaro quest’anno dovesse confermare e migliorare i numeri della scorsa stagione, l’Inter potrebbe anche rivedere il compenso è quindi ritoccare quei sei previsti attualmente in caso di rinnovo.Sul tavolo ci sono tanti argomenti, il rinnovo di Lautaro è una priorità e l’Inter è pronta a scendere a compromessi con lui ed il suo agente.